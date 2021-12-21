Batman Üniversitesi’nde karma resim sergisi

Mevlana Celaleddini Rumi’nin ölüm yıl dönümü münasebetiyle Batman Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü öğrencileri tarafından 'Vuslat karma resim sergisi' açılışı gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü öğrencileri , 717 Aralık Mevlana Haftası münasebetiyle ‘Vuslat karma sergisi’ düzenledi. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, öğrencilerinin hazırlamış olduğu vuslat adlı karma sergisini bugün itibarıyla açtıklarını ifade etti. Serginin Mevlana’nın ölüm yıl dönümünü kutlaması amacıyla hazırlandığını belirten Cebe, “Sergimiz somut olmayan kültürel mirasın içerisinde 2007 yılından beri UNESCO tarafından 7 17 Aralık tarihleri arasında Şebi Aruz törenleri ile Konya ilinde kutlanıyor. Ülkemizin farklı şehirlerinde de Mevlana İle ilgili sergiler, konserler düzenleniyor. Biz, bu yıl Güzel Sanatlar Fakültesi olarak resim bölümü öğrencilerimizin yapmış olduğu bu sergiyi hep beraber açtık. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sergimizi yılsonuna kadar misafirlerimiz izlemeye gelebilir” dedi.

Açılışa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Rohat Cebe, Prof. Dr. Necmettin Sezgin, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akbaş, Geleneksel Sanatlar Bölümü hocası Arzu Kaplan, üniversite yönetimi ve öğrenciler katıldı.

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