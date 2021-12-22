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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım asırdır görülmeyen balık türü Batman’da görüldü

İHA

Yarım asırdır görülmeyen balık türü Batman’da görüldü

– Batman’ın Sason ilçesinde nesli tükendiği düşünülen ‘Bantlı Çöpçü Balığı’ görüldü. Yaklaşık 47 yıldır neslinin yok olduğu düşünülen balık türü Sason çayında bulundu. Araştırmacılar türü araştırmak için harekete geçti.
Yaklaşık yarım asırdır kayıp olan ve dünyanın birçok yerinde aranan ‘Bantlı Çöpçü Balığı’ Sason ilçesinde bulundu. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Arş. Gör. Dr. Münevver Oral, Batman’da yürüttüğü çalışmalarla bulunması şaşkınlığa neden oldu. Balığın bulunduğu Sason ilçesinde çalışmalarını genişletmek için bölgede çalışmalar yürüten Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Dr. Münevver Oral, ilçedeki kurum amirleri ile birlikte tür hakkında ilçedeki okullarda bilgilendirme konferansı düzenledi. Kaya, balığı bulduklarında çok mutlu olduklarını ifade etti.
Batman'da kayıp olan bir tür haberi geldiğini söyleyen Kaya, İngiltere menşeli bir organizasyonda dünyada en çok aranan 10 balık türü belirlenmiş ve en çok aranan bu balık türünden biri de bantlı balık türü olduğu tespit edildiğini kaydetti. Kaya, “Bunun üzerinde bizler de çok mutlu olduk. Arkadaşım ile birlikte bir araştırma başlattık. Sarım deresi ve Sason ilçesinde bulunan Han deresinde arazi çalışması başlattık. Bu çalışmalar neticesinde bu balığı bulma şansımız oldu. Bulduğumuz an mutluluk verici bir andı. Bu balığı gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalar başlattık. Çünkü çok dar alanda yaşayan ve dünyada kırmızı listeden aranan bir balık türünden bahsediyoruz. Bölgede farkındalık oluşturmak için bölgeye geldik. Balığı gelecek nesillere de aktarmak için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

“Neslinin tükendiği düşünülüyordu”
Yaklaşık 47 yıldır neslinin tükendiğine inanılan balık türünün Sason çayında bulunduğunu ifade eden Oral, “Bu Balık türünü Batman’da bulduk. Bu balık türünün nesli tükendiği düşünülüyordu ancak biz bunu bulduktan sonra yaptığımız çalışmayla sadece mofrojik olarak değil, aynı zamanda genetik olarak ayrımlarını yaptık diğer türlerden. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bu türün uzun zamandır var olduğunu ancak bulunmayışının sebebi doğru kullanılmayan ekipmanlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Bizler, bölgeye gelerek tekrar araştırmalar başlattık. Bu bölgede kurum amirleri ve yerel yönetimlerle istişarelerde bulunarak türün bizden sonraki nesillere de aktarılması ve tanıtılması için çalışmalar yaptık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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