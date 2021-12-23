Batman’da uyuşturucu operasyonu

Batman’da iki şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı ve Aydınlık Evler mahallelerinde iki şüpheliye ait ev ve iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 6 parça halinde satışa hazır halde toplam 334 gram metamfetamin maddesi, 58 adet uyuşturucu hap, 8 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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