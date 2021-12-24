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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da kış lastiği denetimleri artırıldı

İHA

Batman’da kış lastiği denetimleri artırıldı

Batman’ın Sason ilçesinde kar yağışı ile birlikte gizli buzlanmalara karşı trafik, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamalarını artıran polis trafik ekipleri, araçlarda kış lastiği denetimi yaparak şoförlere yönelik uyarı ve bilgilendirmede bulundu.
Sason ilçe girişinde ekipler, durdurdukları tır, kamyon ve yolcu minibüslerinin lastiklerini kontrol ederek, kış lastiklerinin diş derinliğini ölçtü. Araç şoförlerini bilgilendiren ekipler, kış mevsimi sebebiyle soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamında vatandaşların seyahat edebilmeleri için araçların kış bakımını yaptırmaları ve mevsim şartlarına uygun lastik kullanmaları gerektiğini belirtti. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara 1 Aralık 2021 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiğinin zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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