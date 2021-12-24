Üniversite öğrencileri mantar üretimi hakkında bilgi aldı

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Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Beşiri ilçesinde mantar üreticiliği hakkında bilgilendirildi.

Sason Meslek Yüksek Okulu Organik Tarım Programı 2'nci sınıf öğrencileri, mantar yetiştiriciliği için yerinde bilgiler aldı. Öğretim Görevlisi Veysel Aydın eşliğinde mantar üretim tesisini gezen öğrencilere mantar üretiminin aşamaları hakkında bilgi veren tesis sorumlusu Emin Göredegir, Batman’da 10 yılı aşkın süredir mantar üretimi yaptığını ve günlük 1 ton civarında ürün elde ettiklerini söyledi. Batman’da mantar üretiminin giderek arttığını belirten Gördegir, öğrencilerin mantar yetiştiriciliğine ilgi duymalarından mutluluk duyduğunu ifade etti.

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