Vatandaşlar eksi 2 derecede kamyonetin kasasında ateş yakarak ısındı

Batman’da termometrelerin eksi 2 dereceyi gösterdiği akşam saatlerinde bir kamyonet ile evlerine giden vatandaşlar kamyonetin kasasında yaktıkları ateş ile ısınmaya çalıştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Batman ve çevresinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Batman’da termometrelerin eksi 2 dereceyi gösterdiği akşam saatlerinde kamyonetle evlerine giden vatandaşlar kamyonetin kasasında yaktıkları ateş ile ısınmaya çalıştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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