Batman’da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Batman'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 28 köy ve 66 mezraa yolu temizlenerek ulaşıma açıldı.

Geçtiğimiz hafta Batman genelinde başlayan kar yağışı, Sason ve Kozluk ilçeleri ile rakımı yüksek yerleşim yerlerinde etkili oldu. Sason ile Kozluk ilçelerini birbirine bağlayan 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki bazı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 70 santim metreyi buldu. Etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kozluk ilçesine bağlı 7 köy ve 21 mezraa yolu ile Sason ilçesine bağlı 21 köy ve 45 mezraa yolunun İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekipleri tarafından yapılan hummalı çalıma sonucunda tekrar ulaşıma açıldı.

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