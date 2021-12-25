Batman’da şehit yakınlarına vefa ödlü verildi

Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Toç BirSen temsilcileri, 2021 vefa ödülünü şehit yakınları, gazi ve güvenlik korucularına verdi.

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten şehit yakınları ve gazilerle yardımlaşma ve dayanışma derneğinde, güvenlik korucuları, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Batman Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç BirSen) Şube Başkanı Mehmet Sıddık Aslanlı ve Başkan yardımcısı İrfan Kavak, güvenlik korucuları, şehit yakınları ve gazilere vefa ödülü verdi. Aldıkları vefa ödülünü bu topraklarda can veren bütün şehit ve kahraman gaziler adına teslim aldığını ifade eden Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, sendika temsilcilerine teşekkür etti. Batman Toç BirSen Şube Başkanı Mehmet Sıddık Aslanlı'da yaptığı konuşmada, ülkenin birlik ve beraberliği uğuruna bu topraklarda şehit düşen kahramanlarımıza ülke olarak borçlu olduğumuzu belirterek, en iyi ödüllere laik olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.