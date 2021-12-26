Maskeli hırsızların telefonları çaldığı anlar kameraya takıldı

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Batman’da bir telefon dükkanına giren hırsızlar, telefonları çalarken güvenlik kamerasına takıldı.

Hırsızlık olayı, kent merkezinde bir telefon dükkanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, maskeli iki hırsız, sabah 05.20 sularında bir telefon dükkanını gözlerine kestirdi. Dükkana giren hırsızlar telefonları çalıp olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına takıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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