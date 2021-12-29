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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman, yıllar önce kaymakamlık yaptığı ilçede sıcak ilgiyle karşılandı

İHA

Karaman, yıllar önce kaymakamlık yaptığı ilçede sıcak ilgiyle karşılandı

Batman'ın Sason ilçesinde 2009 yılında kaymakam olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, 13 yıl sonra Sason’da sıcak ilgi ile karşılandı.
Kaymakamlık yaptığı ilçeyi unutmayarak 13 yıl sonra ziyaret gelen Karaman, Sason’da vatandaşlar ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Ziyaretinde Kaymakam Murat Mete’yi makamında ziyaret eden Karaman'a Sason’da görev yaptığı yıllarda 3 bin rakımlı Mereto Dağı'nda çekilmiş bir fotoğrafı hediye edildi. Sason ilçesinde anılarını hiç unutmadığını belirten Karaman, vatandaşlardan hiçbir zaman irtibatını kesmediğini belirterek, vatandaşların misafirperver olduklarını söyledi. Kaymakamlık makamında Mete ile bir süre sohbet eden Karaman, daha sonra ilçedeki vatandaşlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Karaman'ın Sason ilçesinde görev yaptığı yıllarda büyük hizmetlerde bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, eski Kaymakamları Yusuf İzzet Karaman'ı bir Sason'lu olarak gördüklerini, gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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