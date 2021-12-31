Batman’da duvardan tırmanan hırsız internet kablosunu çaldı

Batman'da gece saatlerinde duvardan tırmanan hırsız, internet kablosunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Batman Meydan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde hırsız, duvara tırmanıp kerpetenle internet kablolarını kesip çaldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.