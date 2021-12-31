4 ilde terör örgütlerine para toplayanlara operasyon: 6 gözaltı

Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN merkezli 4 ilde, para toplayarak terör örgütlerine destek sağladıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu ekiplerinin koordineli çalışması kapsamında, Batman merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, para toplayarak çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 6 kişinin yakalanmasına için çalışma yaptı. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal de ele geçirildi. Batman Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Merkez Arif Arslan
2021-12-31 12:12:28
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