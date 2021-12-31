Teröristlere finans sağlayan 6 kişi yakalandı

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Çatışma bölgesindeki teröristlere finans sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik Batman merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu ekiplerinin koordineli çalışması kapsamında, Batman merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine, deşifre edilmesine ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik para toplayarak çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Batman merkezli 4 farklı ilde operasyon düzenlendi. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Batman Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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