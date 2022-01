Batman Anadolu Lisesi dünya genelinde 250 okul arasına girdi

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN Anadolu Lisesi, Amerikan, Take Action Global adlı kuruluşun 6 hafta süreyle 146 ülkede yürüttüğü `İklim Eylem Planı Projesi´nde 250 okuldan biri olmayı başardı. İngilizce öğretmeni Hatice İğsen'in 150 öğrenci ile yürüttüğü projeyle okul ödül aldı.

Batman Anadolu Lisesi, Amerikan Take Action Global adlı kuruluş tarafından 6 hafta süreyle 146 ülkede yürütülen `İklim Eylem Planı Projesi´ne başvurdu. Dünya genelinde 13 bin okulun başvuru yaptığı projede Batman Anadolu Lisesi 250 okuldan biri olmayı başardı. Proje sorumlusu İngilizce Öğretmeni Hatice İğsen, "6 Hafta boyunca çeşitli etkinlikler yaptık. Her haftanın farklı bir teması vardı. Tüm araştırmaları öğrencilerimiz yaptı. İklim değişikliğinin hayatımıza etkileri ve çözüm önerileri gibi çalışmalar yaptık. Uzmanlardan destekler aldık. Tüm araştırmaları öğrencilerimiz yaptı. Tarım İl Müdürlüğü'nde araştırmalarda bulundu. Dünya genelinde 250 okula mükemmellik ödülü verildi. Biz de bu ödülü aldığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz. Aldığımız ödülün yanı sıra öğrencilerimiz global bir sorun olan iklim hakkında bilgiler edindi. Etkinlikleri tamamen İngilizce işledik. Bu açıdan da öğrencilerimiz İngilizcelerini de geliştirmiş oldular" diye konuştu.

6 hafta boyunca arkadaşlarıyla çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten öğrencilerden Berfin Zehra Kurt, "Bizim için güzel bir deneyim oldu. Dünyamız ciddi bir tehdit altında. Çalışmamızda iklimin tüm boyutlarını ele aldık. Dünya çapında ödül almak çok gurur verici" dedi.

'150 ÖĞRENCİMİZ EMEK VERDİ'

Okul Müdürü Mehmet Konak ise akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara da ağırlık veren bir okul olduklarını belirterek, "Dünya genelindeki 250 okuldan biri olmak gurur verici. Öğretmenimiz ve öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. Her yıl Türkiye´nin en iyi üniversitelerine öğrencilerini yerleştiren bir liseyiz. Uluslararası düzenlenen yarışmada 150 öğrencimiz emek verdi. Mutluyuz ve gururluyuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Batman Arif Arslan

2022-01-01



