Şehit bekçi için tören düzenlendi

Batman Huzur Mahallesi'nde silahlı saldırıda şehit olan bekçi Abdurrezak Kanat için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.

Batman'da polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittiği ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıda şehit edilen bekçi Abdurrezak Kanat için Batman İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Ak Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Ak Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda mesai arkadaşları katıldı.

Yapılan törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildi. Saygı duruşunun ardından şehit Abdurrezak Kanatn’ın özgeçmişi okundu. Törende Batman Valisi Hulusi Şahin ve Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu da birer konuşma yaptı. Ardından şehit bekçi Abdurrezak Kanat için dualar edilerek törene katılanlardan helallik alındı.

Törende şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından katafalktan alınan şehidin naaşı mesai arkadaşları tarafından omuzlanarak ambulansa konuldu. Şehit Abdurrezak Kanat’ın cenazesi, Mehmet Emin Terece Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Örme Gözü Mezarlığı’na defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.