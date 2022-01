Şehit mahalle bekçisi için tören düzenlendi

Arif ARSLARBurak EMEK/BATMAN, (DHA)BATMAN'da hırsızlık şüphelilerini yakalamaya çalışırken silahlı saldırıda şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Abdürrezzak Kanat (30) için İl Emniyet Müdürlüğü´nde tören düzenlendi.

Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, Siirt Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, il yöneticileri ve emniyet mensupları katıldı. Törende şehidin ailesini Vali Şahin ile Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç teselli etmeye çalıştı.

`SUÇ ŞEBEKELERİYLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK´

Törende konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, "Başta terör örgütleri olmak üzere suç şebekelerine karşı güvenlik görevlilerimiz her türlü fedakarlığı gösteriyor. Vatandaşın can ve mal güvenliği için canları pahasına görevlerini yapıyorlar. Dün akşam da teşkilatımız kanın son damlasına kadar görevlerinin başındaydı. Suç şebekeleri bizi yolumuzdan döndüremez. Vatandaşların can ve mal güvenliği için mücadele devam edeceğiz" diye konuştu.

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ise 15 Şubat 2019 tarihinde göreve başlayan Abdürrezzak Kanat´ın, görev anlayışı ve duruşuyla öne çıktığını ifade ederek, "Suç işleyen bir şebeke elemanlarını almaya çalıştıklarında çıkan olayda yararlanan arkadaşımızı hastaneye kaldırdık. Hastanede vefat etti. 2 yıldır buradayım. Batman´da hiçbir arkadaşımızın başına bir şey gelmeden gitmeyi planlıyordum. Devletimiz için çok şehit verdik, gazilerimiz oldu. Yine şehitlerimiz olacak, gazilerimiz olacak. Aileye sabır, milletimize de başsağlığı diliyorum" dedi.

Batman İl Müftüsü Nihat Kök´ün duasının ardından şehit Kanat´ın cenazesi Terece Camisi´ne götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif Arslan-Burak EMEK

2022-01-01 12:57:57



