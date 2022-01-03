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Kimsenin kalmadığı köyde, kedilerin ölmemesi için mücadele ediyor

DHA

Kimsenin kalmadığı köyde, kedilerin ölmemesi için mücadele ediyor


Sayım ÖZMEN/ SASON (Batman), (DHA)BATMAN'ın Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde yaşayanların soğuk hava nedeniyle ilçe merkezine gitmesiyle sahipsiz kalan 30'a yakın kedi, köyü terk etmeyen Mahmut Baştaş (55) tarafından besleniyor. Baştaş, kısıtlı imkanlarla beslediği kedilerin açlıktan ölmemesi için mücadele ettiğini ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi. 
Sason'a bağlı Sarıyayla köyünün sakinleri, soğuk hava ve kar yağışının ardından her sene olduğu gibi bu yıl da ilçe merkezine taşındı. Köyü terk etmeyen Mahmut Baştaş da köyde yaşayan yaklaşık 30 kediyle baş başa kaldı. Baştaş, yiyecek bulmakta zorlanan kedileri kendi imkanlarıyla beslemeye başladı. İmkanlarının kısıtlı olduğunu ve kedilere bakmakta zorlandığını söyleyen Baştaş, sahipsiz kalan hayvanların barınak veya benzeri yere götürülmesini istiyor.
Kar yağışıyla köy halkının evlerini boşaltarak ilçe merkezine göç ettiğini belirten Mahmut Baştaş, "Bu kediler burada açlıktan ölmek üzeredir. Ben kendi kısıtlı imkanlarımla onların açlıktan ölmemesi için mücadele veriyorum. Günde en az 10 ekmek bu hayvanlara vermezsem açlıktan ölecekler ama yetmiyor. Kedilere bakmakta çok zorlanıyorum. Yetkililerden bir an önce bana yardımcı olmalarını ve bu hayvanlara sahip çıkılmasını istiyorum. Bu hayvanların çoğu hastalandı. Birçok yeri aradım ama beni dinleyen olmadı. Yetkililerden ricam, bir an önce buradan bu kedileri alıp canlarını kurtarmalarıdır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Sason Saim ÖZMEN
2022-01-03 09:34:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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