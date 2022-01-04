Yaşlıların bıçaklı kavgasında 1’i boğazdan aldığı darbelerle ağır yaralandı

– Batman’da, bilinmeyen bir nedenle 50 yaşlarındaki bir adam ile 65 yaşındaki bir adam sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın alevlenmesiyle bıçaklı kavgaya dönüştü. 65 yaşındaki adam boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kavga, Meydan Mahalle’sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 50 ile 65 olan iki kişi sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga etti. Yaşanan kavgada M.A. isimli vatandaş boğazına 3 bıçak darbesi aldı. Ağır yaralanan M.A., mahalle sakinleri tarafından olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

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