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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasankeyf’e 185 adet incir fidanı dikimi yapıldı

İHA

Hasankeyf’e 185 adet incir fidanı dikimi yapıldı

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Aydın İncir Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yaklaşık yapılan çalışmada, 6 dekarlık alanda 6 çeşit incir demonstrasyon uygulamasıyla 185 adet incir fidanı Hasankeyf’te toprakla buluştu.

Aralarında ‘Sarı lop’, ‘Hasankeyf inciri’, ‘sarı zeybek’, ‘Bursa siyahı’, ‘Divrek kara’ ve ‘beyaz orak incir’ olmak üzere 185 adet incir fidanı Hasankeyf uygulama alanına dikildi. Demonstrasyon Uygulama noktasında konuşan Vali Hulusi Şahin, Hasankeyf incirinin lezzetli olduğunu, Aydın yöresinin inciri ise dünyada söz sahibi bir incir tarımı olup, çok ciddi katma değer elde edildiğini söyledi. Şahin, incirin ihracatıyla beraber büyük bir döviz kaynağı olduğunu dile getirdi.
Hasankeyf’in taşınıp yeni bir Hasankeyf inşa edildiğini hatırlatan Vali Şahin, “Hayat başladı, fakat burada Hasankeyflilerin geçimini de planlamamız lazım. Bu konuda da bir çalışma yapmamız lazım. Elbette turizm burada bir numaralı unsur. Bu konuda zaten ciddi bir mesafe alındı. Aynı zamanda geleneksel üretimde önemli bir yer tutan ürünlerimizden başta Hasankeyf'teki incir olmak üzere yeniden canlandırılması ve geliştirilmesi bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu hususta yeni Hasankeyf’in bu alanı meyve alanı olarak imarda. Bu 90 dekarlık alanı İl özel idaresi kaynakları ile beraber yaklaşık bir yıldır düzenliyoruz. Bu alanın ekime ve demonstrasyona hazır hale getirilmesi için ciddi bir maliyet harcadık. Bundan sonra da bu harcamalara devam edeceğiz” dedi.

“Meyvelerden oluşan bir vaha planlamayı hayal ediyoruz”
Çok sayıda ürünü alanda hem deneyip hem de çiftçilerle tanıştıracaklarını aktaran Vali Şahin, “Çiftçimize bunun eğitimini de vereceğiz. Böylece hem bu bitkilerin korunması bilimsel anlamda kataloglaması ve belki çaprazlanarak yeni ürünlere alt yapı sağlaması yani enstitüsü çalışmaları için bir merkez olacak. Hem de burası çiftçilerimiz için bu ürünlerin dağıtılacağı bir merkez haline gelecek. Aynı zamanda şehrin girişinde de meyvelerden oluşan bir vaha planlamayı hayal ediyoruz. İnşallah bu da olacak. Bu bölgenin şu halini düşünmeyin, bölgenin 10 yıl sonrasını hayal edin. Gerçekten sadece burası için söylemiyorum. Bütün Hasankeyf parmakla gösterilen çok özel bir yer olma yolunda emin adımlarla gidiyor. Biz bu çalışmanın bir parçasını burada hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, 90 dekarlık alanda birçok kayısı grubu, elma, ayva, kiraz, şeftali, armut, zeytin, badem, fıstığın yanı sıra bugün de Aydın inciri ektiklerini ifade etti. Öztürk, “Toplamda bulunduğumuz bu alanda bin 470 meyve fidanı ve 9 bin adet lavanta ekimi yapıldı. Yaklaşık 5 bin 400 adet de tıbbi Aromatik bitki ekimi de dikilecek. Sizin tabirinizle bu alan inşallah bu alan bir meyve vahası bahçesi haline gelecek” şeklinde konuştu.
Etkinliğe Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, İl Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Batman Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Adnan İnanç, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Hasankeyf Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muharrem Aksoy, İncir Araştırma Enstitüsünden Dr. Birgül Ertan, Dr. Sunay Dağ ve Ziraat mühendisi Eşref Tutmuş, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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