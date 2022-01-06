Batman'da 9 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yürüttü çalışmada 9 bin 210 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Batman Çarşı Mahallesi’nde 5 Ocak 2022 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) tarafından başlatılan çalışmada bir iş yerinde yapılan ve bir otomobilde yapılan aramada toplam 9 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten idari yaptırım uygulandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.