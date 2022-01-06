Batman'da 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma yürüttü. Toplam 5 bin adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Batman Pınarbaşı Mahallesi’nde 5 Ocak 2022 tarihinde Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bir araçta bulunan toplam 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten idari yaptırım uygulandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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