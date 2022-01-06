Güvenlik Köy Korucularına şehit yakınları ve gazilerden yağmurluk desteği

Batman’da, şehit aileleri ve gaziler, Sason kırsalındaki üst bölgelerde görev yapan güvenlik köy korucularına yağmurluk desteği verdi.

Batman’da faaliyet yürüten Türkiye Gaziler ve Şehit aileleri Vakfı tarafından temin edilen yağmurluklar Sason ilçesine getirilerek, şehit yakınları, gaziler ve güvenlik köy korucuları temsilcileri tarafından İlçe jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mete Ertürk, nezaretinde kırsaldaki üst bölgelerde görev yapan güvenlik köy korucularına teslim edildi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman İl Temsilcisi Taha Etiz, güvenlik korucularının vatandaşların can ve mal güvenliği için üst bölgelerde zorlu şartlarda görevlerini icra ettiğini söyledi. Güvelik köy korucularının vatandaş için durduğunu belirten Etiz, “İstedik ki, korucularımız burada ıslanmasın, üşümesin. Sizler, ailelerinizi bırakıp buraya geliyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Nöbette kulübesinde şehit çocuğu güvenlik köy korucusunu ziyaret eden Etiz, “Sizlere vakıf başkanlarımızın selamını getirdik. Bende gaziyim. Duyduğum kadar sende şehit çocuğuymuş sun. Sana çok teşekkür ediyoruz. Seninle gurur duyuyoruz. Allah sizlere güç kuvvet versin” diye konuştu.

Vakıf temsilcilerinin korucu noktaları ziyaretlerinde, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, Sason Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt ve İlçe Jandarma karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mete Ertürk eşlik etti.

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