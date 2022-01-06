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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde devrilen dondurulmuş tavuk yüklü TIR'ın şoförü Tacettin Çınar yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Ayrancı Geçidi mevkisinde meydana geldi. Mardin yönünden Batman yönüne giden Tacettin Çınar yönetimindeki 33 ACS 286 plakalı dondurulmuş tavuk yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tacettin Çınar, ekipler tarafından TIR'dan çıkarılıp ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tacettin Çınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2022-01-06 11:28:12



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