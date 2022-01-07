Otizmli Hilal Nur, ilk kişisel sergisini açtı



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'da otizmli Hilal Nur Satın´ın (20) 3 ay önce halk eğitim merkezinin açtığı kursla hayatı değişti. Ahşap boyama, rölyef ve filografi gibi branşlarda eğitim alan Hilal Nur, ilk kişisel sergisi açtı. Hilal Nur, "Öğretmenlerimin desteğiyle güzel bir sergi açtım. Mutluyum" dedi.

Halk eğitim merkezinin `Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler´ için TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu´nda açtığı kursa katılan otizmli Hilal Nur Satın, El Sanatları Öğretmeni Saniye Irmak Durdurur´dan ahşap boyama, rölyef, filografi ve yağlı boyama teknikleri gibi branşlarda eğitim aldı. Özel Eğitim Öğretmeni Zinnet Yeşilyurt´un da eğitim süresince destek verdiği Hilal Nur, ilk sergisini açmanın mutluluğunu yaşadı. Serginin açılışını Milli Eğitim Şube Müdürleri M. Şirin Temiz, Murat Yağmur, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Selik, Okul Müdürü Ahmet Ertuğrul birlikte yaptı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Eğitim süreciyle ilgili konuşan Hilal Nur Satın, "Daha önce Bursa´daydık. Babamın tayini nedeniyle buraya geldik ve ailem halk eğitim merkezinin kurslarından faydalanmam için girişimlerde bulundu ve eğitimlere başladım. Öğretmenlerim eğitim süresince bana büyük katkılar sundu. Kursa başladığım dönemlerde Batman Üniversitesi Geleneksel El Sanatları bölümüne yerleştim. Burada aldığım eğitimle hem ilk sergimi açtım hem de üniversite yaşamımda bana büyük kolaylıklar sunacak. İlk sergimi açtığım için çok mutluyum" dedi.

'KURSLA BİRLİKTE YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLADI'

El Sanatları Öğretmeni Saniye Irmak Durdurur, "Hilal Nur bize kursa geldiğinde içine kapanık ve durgundu. Ama kısa sürede bunu yıktı, kursla beraber hem iletişimi hem de çevresiyle daha sıkı ilişkiler kurmaya başladı. Kursla birlikte yüzü gülmeye başladı. Bu başarısı birçok akranına da örnek olacaktır. Kendisindeki bu değişimi ve bir şeyler gerçekleştirme azmi bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Özel Eğitim Öğretmeni Zinnet Yeşilyurt ise, "Hilal Nur ile birlikte bir şeyleri başarmak çok güzeldi. Benim de meslek hayatımdaki ilk öğrencimdi. Kısa sürede böylesi bir değişim yaşaması bizi ayrıca mutlu etti. Her şeyden önce öz güvenli bir birey olması bizi daha çok sevindirdi" dedi.

BAŞARISIYLA GURURLANDILAR

4 ay önce Bursa´dan Batman´a tayin olan polis memuru Hasan Hüseyin Satın ve anne Dilek Satın, kızlarının açtığı ilk kişisel sergide duygulandı. Sergiye katılanlara teşekkür eden anne Dilek Satın, "Batman´a geldikten sonra halk eğitim merkezine başvurduk ve kızımızın durumunu anlattık. Sağ olsunlar bize büyük kolaylıklar sağladılar. Okul idaresi ve öğretmenleri de kızımıza sıcak ilgi gösterdi. Kızımın azmiyle akranlarına da örnek olacağını umuyoruz. Batman´da da otizmli bireyler var. Ancak birçok kurstan belki de haberleri yok. Umarım kızımın bu azmi onlara da ilham olur" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif Arslan

2022-01-07 09:47:12



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