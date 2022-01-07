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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da ortaokul ve üniversite öğrencileri fidan dikti

İHA

Batman’da ortaokul ve üniversite öğrencileri fidan dikti

Batman Üniversitesi öğrencileri, ortaokul öğrencileriyle etkinlikte bir araya gelerek lavanta, zeytin, üzüm ve gül fidanları dikti.
Sason Meslek Yüksekokulu Bitki Akademisi Topluluğu, Batman Meydan Ortaokulu iş birliği ile fidan dikim etkinliği düzenlendi. Meydan Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliğe Batman Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Sason Meslek Yüksek Okulu müdürü İbrahim Selçuk Kuru, bitki akademisi topluluğu okul müdürü ve öğrenciler katıldı. Organik tarım adlı proje kapsamında lavanta, gül, zeytin ve üzüm türlerinden oluşan bitki türleri toprak ile buluştu. Öğrencilere bitki dikmenin önemi ve doğayı korumak konularında uygulamalı bilgi verildi.
Sason Meslek Yüksek Okul Müdürü İbrahim Selçuk Kuru, organik tarım adlı program kapsamında etkinlik yaptıklarını söyledi. Etkinlik kapsamında lavanta, zeytin, üzüm ve gül fidanlarını diktiklerini kaydeden Kuru: “Bizim Sason yüksek meslek okulunda organik tarım adlı bir programımız var. Bu kapsamda bitki akademisi topluluğumuz bulunmakta. Arkadaşlarımızın girişimi ile biz de farkındalık oluşturmak için meydan ortaokuluyla bir iş birliğine gitmiş bulunmaktayız. Projeye ortak olduklarından dolayı Meydan Ortaokulu müdürüne de çok teşekkür ederiz. Buraya lavanta, zeytin, üzüm ve gül bitkilerini diktik. Özellikle lavanta ve zeytin, Mardin bölgesinde de yetişen bir ürünümüz. Öğrenciler de Batman’da zeytin ağacı çeşitliliği kazandırmak adına burada da yetişir mi? çalışmasını oluşturmak adına zeytin bitkisini seçtik” dedi.
Son yıllarda lavanta bitkisinin Vali Hulusi Şahin’in de üzerinde durduğu tıbbi aromatik bitkiler arasında yer almakta olduğunu hatırlatan Kuru, “Bu noktada da lavanta seçmemizin nedeni budur. Yine Gercüş bölgesinde ‘mezrone’ üzümü, onun dışında Hasankeyf’te ‘tayfi’ üzümü de var. Bunlarla birlikte üzüm seçmemizin temel nedeni de buydu. Dolaysıyla öğrencilere hem Batman’da yetişebilen bitkileri hem de yetişmesi muhtemel olan bitkileri öğretmek adına ve burada bir farkındalık oluşturmak adına bitki akademisi topluluğu başta olmak üzere müdür beyimize ve katılan tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Okul Müdürü Nuri Aslan, Sason meslek yüksekokulu bitki akademisi topluluğu ile birlikte yürüttükleri proje kapsamında öğrencilerine doğaya saygılı olmalarını sağladıklarını aktardı. Aslan; “Sason meslek yüksekokulu bitki akademisi topluluğu bizim okulumuzda bir proje gerçekleştirdi. Öğrencilerimizin doğaya saygılı olmalarını sağlamak için bu tür projeler önemlidir. Sağ olsun Sason meslek yüksekokulu da bizim okulumuzu proje okul olarak seçti. Biz de bundan dolayı kendilerine teşekkür ederiz” diye konuştu.
Bitki akademisi topluluğu ile birlikte fidan dikme etkinliğine katılan öğrenci Zilan Kilit ise üniversiteli abla ve ağabeyleriyle fidan diktiklerini ve onlara su verip yetiştireceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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