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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leonardo DiCaprio'dan Sason Çayı'nda 47 yıl sonra görülen balık paylaşımı

DHA

Leonardo DiCaprio'dan Sason Çayı'nda 47 yıl sonra görülen balık paylaşımı


Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)ABD´li aktör Leonardo DiCaprio, 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin, dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olduğu belirtilen 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı´nın (Paraschistura chrysicristinae) 47 yıl aradan sonra Batman´ın Sason Çayı'nda görüldüğü haberini takipçileriyle paylaştı.
Sason´da araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi´nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 yıl aradan sonra 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' tespit etti. Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, Shoal adlı Doğa Koruma Örgütü'nce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nı tespit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Kaya, Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral ile Sarım Deresi ve Sason Çayı'ndaki arazi çalışmalarında bu balığa rastladıklarını aktardı.
Doç. Dr. Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz" dedi.
DICAPRIO DA PAYLAŞTI
ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio da Sason ilçesinde tespit edilen balık ile ilgili haberi takipçileriyle paylaştı. 19 milyon 500 bin takipçisine 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin haberini paylaşan DiCaprio´nun paylaşımı, Batman´da günün konusu oldu.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de sosyal medya hesabından İngilizce olarak Leonardo Dicaprio´ya, "Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nın bulunma mucizesini ilk elden gözlemlemek ve ülkemizin doğal güzelliklerine tanık olmak için seni şehrimizde misafir etmek istiyoruz" çağrısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Batman Arif Arslan
2022-01-07 11:07:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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