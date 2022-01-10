Şehit yakınlarından HDP’li vekil Semra Güzel’e tepki

Adıyaman kırsalında 29 Nisan 2017’de öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları basına sızan HDP’li Milletvekili Semra Güzel’e Sason'da şehit yakınlarından tepki geldi.

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, HDP’li vekil Semra Güzel'in 29 Nisan 2017 tarihinde TSK'nın Adıyaman kırsalında düzenlediği operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile çekilmiş samimi fotoğraflarına tepki gösteren açıklamalarda bulundu. Şehit yakınları ve gaziler adına açıklamayı okuyan Sason Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, “Her defasında meclisteki bu 'sözde' vekillerin dağdaki teröristlerden bir farkı olmadığını belirtiğimiz halde halen onlarla kol kola yürüyen bazı partilerin olduğunu görmek, bizleri son derece üzmektedir. HDP; devletimize, bayrağımıza ve ezanımıza karşı kurulan tüm örgütlerin yanında yer alarak adeta bir militan gibi hareket etmektedir. Devletimizin düşmanlığını yapan, Kandil ile kol kola gezip şanlı bayrağımızı indirmek isteyenleri maalesef mecliste görüyor ve hiç bir şey yapamıyoruz. Bu durum bizleri gerçek anlamda çok üzmektedir. Bizler, en sevdiklerimizi bunlar mecliste yar alsın diye mi şehit verdik. Kimi vekillik adı altında şehit yakınlarımıza çıkıp küfür edecek, bir başkası teröristlerle sarmaş dolaş fotoğraflar çektirecek. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hükumetimizden ve meclisteki gerçek milletvekillerinden bunları en kısa sürede meclis kapısı dışına bırakmalarını talep ediyoruz. Askerimize, polisimize güvenlik koruyucularımıza ve halkımıza kurşun sıkanları gazi meclisimizde görmek istemiyoruz” dedi.

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