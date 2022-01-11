Şehitlerin isimleri okul sınıflarına verilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitlerin isimleri okul sınıflarına verilecek

İHA

Şehitlerin isimleri okul sınıflarına verilecek

Batman'ın Sason ilçesi Karşıyaka kız yatılı bölge ortaokulundaki 6 sınıfa, terörle mücadelenin kahramanları olan şehitlerin isimleri verildi.
Şehit aileleri ve gaziler tarafından hazırlanarak Okul Müdürü İdris Cihan’a gönderilen şehitlerin ismini taşıyan tablolar, Sason kaymakamı Murat Mete'nin katılımıyla Karşıyaka kız yatılı bölge ortaokulundaki 6 sınıfa verildi. Kaymakam Murat Mete, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman, ilçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt ve Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik'in katılımıyla 2016’da Adana’da şehit olan polis memuru Yılmaz Bozkurt, 2017’de Elazığ Karakoçan’da şehit olan uzman çavuş Rüstem Çetin, 2019’da Siirt Eruh’ta şehit olan uzman çavuş Yasin Baran, 1986’da Ağrı Doğubayazıt'ta şehit olan Hacı Yıldız, 2015’te Siirt Eruh’ta şehit olan Hakan Aktürk, 2018’de Hakkari Yüksekova’da şehit olan Ali Ertürk’ün isimlerini ve bilgilerinin yer aldığı tablolar okuldaki sınıflara asılarak şehitlerin isimleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batman'da mısır arabasını herkesin gözü önünde çaldı
YEREL HABERLER Batman'da mısır arabasını herkesin gözü önünde çaldı
Güvenlik korucularından yılın basın ödülü, İHA muhabiri Aktaş'a
YEREL HABERLER Güvenlik korucularından yılın basın ödülü, İHA ...
Batman'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da trafik kazası: 4 yaralı
Cemaat namazda, hırsız iş başında
YEREL HABERLER Cemaat namazda, hırsız iş başında
Kaymakam Mete, Gazeteciler gününü kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Mete, Gazeteciler gününü kutladı
Şehit yakınlarından HDP’li vekil Semra Güzel’e tepki
YEREL HABERLER Şehit yakınlarından HDP’li vekil Semra Güzel’e tepki
Batman’da benzinlikte faciadan dönüldü, alev alan araçtan canlarını son anda kurtardılar
YEREL HABERLER Batman’da benzinlikte faciadan dönüldü, alev alan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.