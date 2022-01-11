Hasta almaya giden ambulansa kar engeli: 8 saat sonra hastaya ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasta almaya giden ambulansa kar engeli: 8 saat sonra hastaya ulaşıldı

İHA

Hasta almaya giden ambulansa kar engeli: 8 saat sonra hastaya ulaşıldı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan ve kar nedeniyle yolu Bayramlar köyündeki bir hastaya sağlık ekipleri 8 saatte ulaşabildi.
Edinilen bilgilere göre, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünde hastalanan Sadettin Altun’un yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Sabah saatlerinde başlayan ve ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı köy yolunu ulaşıma kapattı. Hasta almaya giden sağlık ekipleri hastaya ulaşamadan yolda mahsur kaldı. İlçeye bağlı şantiye ekiplerinin köy yolunu temizlenmesinin ardından 8 saat sonra hastaya ulaşan ekipler, orada hastaya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastayı Sason Devlet hastanesine getirerek tedavi altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehitlerin isimleri okul sınıflarına verilecek
YEREL HABERLER Şehitlerin isimleri okul sınıflarına verilecek
Batman'da mısır arabasını herkesin gözü önünde çaldı
YEREL HABERLER Batman'da mısır arabasını herkesin gözü önünde çaldı
Güvenlik korucularından yılın basın ödülü, İHA muhabiri Aktaş'a
YEREL HABERLER Güvenlik korucularından yılın basın ödülü, İHA ...
Batman'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Batman'da trafik kazası: 4 yaralı
Cemaat namazda, hırsız iş başında
YEREL HABERLER Cemaat namazda, hırsız iş başında
Kaymakam Mete, Gazeteciler gününü kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Mete, Gazeteciler gününü kutladı
Şehit yakınlarından HDP’li vekil Semra Güzel’e tepki
YEREL HABERLER Şehit yakınlarından HDP’li vekil Semra Güzel’e tepki
Batman’da benzinlikte faciadan dönüldü, alev alan araçtan canlarını son anda kurtardılar
YEREL HABERLER Batman’da benzinlikte faciadan dönüldü, alev alan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.