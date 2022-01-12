Batman’da çalınan su tankeri Diyarbakır’da bulundu

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– Batman’ın Gercüş ilçesinden çalınan su tankeri, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bulundu.

Batman’ın Gercüş ilçesi Ayrancı Geçidi mevkiinde 13 Aralık 2021 tarihinde F.G. isimli vatandaşın tankeri çalındı. İhbar üzerine Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesi neticesinde su tankerinin Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Kemberli köyünde 34 DL 8095 plakalı kamyonete takıldığı tespit edildi. Çalıntı tanker ekipler tarafından alınıp sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi E.A. ve Y.K. hakkında Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

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