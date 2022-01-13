Batman’da dev kaya parçası köy yolunu ulaşıma kapattı

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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kaşyayla grup köy yoluna düşen dev kaya parçası yolu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Kaşyayla grup köy yolunda aşırı yağışlardan dolayı dağ yamacından yola kaya parçası düştü. Yoldan geçmeye çalışan araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine giden İl Özel İdaresi ilçe şantiye şefliğine bağlı personeller kayayı kaldırma çalışması başlattı. Çalışma sonucunda kaya parçası yoldan kaldırıldı.

Kaya düştüğü anda yolda araç olmaması büyük bir faciayı önledi.

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