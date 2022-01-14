Batman’da yakalanan 9 motosiklet hırsızından 1’i tutuklandı

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Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışma sonucu motosiklet hırsızı 9 şüpheli yakaladı. 9 şüphelinden 1’i tutuklanırken 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman kent merkezinde son zamanlarda farklı mahallelerde artan hırsızlık vak'aları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Hırsızlar için düğmeye basan ekipler, Batman kent merkezinde farklı mahallerde motosiklet çalan 9 kişiyi yakaladı. Hırsızlık şüphelisi A.M. tutuklanırken, B.İ., C.S., M.Ç., O.Ü., M.Ç., B.İ., İ.A., ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan motosikletlerin yasal sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

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