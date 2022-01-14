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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman polisinden silah kaçakçılarına darbe

İHA

Batman polisinden silah kaçakçılarına darbe

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “silah kaçakçılığı suçlarına” yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Batman kent merkezinde yapılan operasyonda bazı şahısların kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek kurusıkı tabancalara atış kabiliyeti kazandırdıktan sonra sattıkları iddiası üzerine harekete geçen emniyet güçleri, tespiti yapılan ev, işyeri ve araçlarda aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalar neticesinde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 79 adet çeşitli çaplarda fişek, 26 adet kurusıkı tabanca, 36 adet tabanca şarjörü, 3 adet namlusu kesilmiş kurusıkı tabanca gövdesi, 3 adet tabanca sürgüsü, 3 adet icra yayı ve mili, 5 adet sürgü tutucu pim, 2 adet yiv set açmaya yarayan aparat, 6 adet metal yapıştırıcı, 1 adet mengene, 2 adet matkap, 1 adet spiral makinesi, 6 adet matkap ucu ele geçirdi. Batman emniyet ekipleri yapılan operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında adli işlem yapıldığını belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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