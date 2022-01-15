Batman’da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları yeniden açıldı

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Batman’ın Sason ilçesine bağlı Altdere grup köy yolunu ulaşıma kapatan heyelan, İl özel İdaresine bağlı ilçe şantiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçe genelinde etkili olan yağışların ardından yüksek kesimlerde yer yer toprak kayması ve taş yuvarlanmaları meydana geldi. Derince yolu, Altıdere grup köy yolunda ise heyelan meydana geldi. Kapanan köy yolunda ulaşımı aksayan köylülerin ilçe kaymakamlığından yardım talep etmesiyle grup köy yolunda çalışmalar başlatıldı. Özel İdare şantiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından heyelan temizlenerek köy yolu ulaşıma açıldı.

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