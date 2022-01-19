Batman’da elektrik panosuna giren hırsız hayatını kaybetti

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Batman'da elektrik kablolarını çalmaya kalkışan bir kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Petrolkent Mahallesi'nde, BASKİ Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne ait 2879 Sokak'ta park içerisinde bulunan su deposunun yanında hareketsiz yatan bir şahsın olduğu bildirildi. Olay yerine giden ekipler tarafından su deposunun elektrik panosu kısmına, bakır kablo hırsızlığı yapmak amacıyla depo kilidini kırmak sureti ile giren şahısların olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Olay esnasında elektrik çarpması sonucu A.Ü.'nün hayatını kaybettiği görülmüş, hemen 112‘ye haber verilmiştir. Yapılan titiz araştırmada, olay yerinde yakalanan H.A. isimli şahıs ise emniyetteki işlemlerinin akabinde sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır" denildi.

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