Batman’da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, elektrik tellerini kopardı

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Batman kent merkezinde dün geceden beri etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgarda bir binanın çatısı uçtu, bir iş yerinin tabelası yerinden söküldü ve elektrik telleri koptu. Kopan elektrik telleri dolayısıyla kentin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik hatlarının onarılması için ekiplerin çalışma başlattığı belirtildi.

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