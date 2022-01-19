Sason'da hastalara 4 saat sonra ulaşıldı

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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Altıdere köyü ve Dereköy köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı yolda hastalara ulaşamayan sağlık ekiplerinin imdadına şantiye ekipleri yetişti.

Dereköy'de bir hasta ile Altıdere'de de yemek yedikten sonra rahatsızlanan Tayfur Algan (63) ve torunu Ayşe Algan'ın (19) yakınları yetkililerden yardım talebinde bulundu. Kar yağışı nedeniyle hastalara ulaşamayan sağlık ekiplerinin talebi üzerine şantiye ekipleri, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yolu açtı. 112 Acil Servis ekiplerince Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hastaların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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