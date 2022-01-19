Gercüş’te kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde yoğun kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Kar ve tipi nedeniyle Ayrancı geçidinde zincirleme kaza meydana geldi.

Ayrancı geçidi karayolunda yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede kayganlaşan yolda 16 araç ve 4 tır birbirine girdi. Bölge ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi. Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Süleyman Gök, Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Gök'ün, daha sonra Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

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