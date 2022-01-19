Batman’da iki ilçede kar tatili

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi.



Kozluk ile Sason Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında 20 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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