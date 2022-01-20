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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sason'da karda kaybolan keçiler için köylüler sefer oldu

İHA

Sason'da karda kaybolan keçiler için köylüler sefer oldu

Batman’ın Sason ilçesinde iki gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle köyün içinde kaybolan ve bütün aramalara rağmen bulunamayan 24 keçiyi bulmak için köylüler seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Boğazkapı köyünde besici Tayfur Baysan, köyün yakınlarında keçilerini yemlemeye çalıştığı sırada yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 24 keçisi gözlerden kayboldu. Bir süre sonra fırtınanın kısmen dinmesiyle köyün her tarafında arama başlatan Baysan’ın yakınları, yapılan tüm aramalara rağmen keçilerden her hangi bir ize rastlamadı. Baysan ailesinin yardım talep etmesi üzerine aramalara Güvenlik köy korucuları ve vatandaşlar katıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle aramaların güçlükle yapıldığı arazide, yapılan tüm aramalara rağmen iki gündür keçiler bulunamadı. Besici Tayfur Baysan, keçilerinin bulunması için aramalara katılan herkese teşekkür ederek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

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