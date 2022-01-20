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Batman'da aralarında hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı Batman’da 335 polisin katılımıyla operasyonda düzenlendi: 14 şüpheli yakalandı Batman'da kesinleşmiş cezaları toplamda 28 yıl 8 ay hapis cezası olan 6 hükümlü yakalandı

İHA

Batman'da aralarında hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı Batman’da 335 polisin katılımıyla operasyonda düzenlendi: 14 şüpheli yakalandı Batman'da kesinleşmiş cezaları toplamda 28 yıl 8 ay hapis cezası olan 6 hükümlü yakalandı

Batman Emniyeti 27 ekip ve 335 personelin katıldığı “Seyitler Operasyon” adı verilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişi suç unsurlarıyla birlikte kıskıvrak yakaladı.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce Seyitler Mahallesinin belli sokaklarını suç yuvası haline getirmeye çalışan şahıslara yönelik 19 Ocak 2022 günü düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş cezaları toplamda 28 yıl 8 ay hapis cezası olan 6 şahıs, hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs olmak üzere toplam 14 aranan şahıs yakalanmıştır. 20.04 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 1 adet Tüfek ve 39 adet fişek, kumar oynatılmasında kullanılan malzemeler 13 adet horoz ve horoz dövüşünde kullanılan malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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