Köye inen kurtlar 100'e yakın küçükbaş hayvanı parçaladı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´nın merkeze bağlı Yolveren köyüne inen kurtlar 100'e yakın küçükbaş hayvanı parçaladı.
Kar yağışının etkili olduğu Batman´ta dün akşam saatlerinde kurtlar, Yolveren köyüne indi. Hayvan çiftliklerine giren kurtlar, koyun ve kuzulara saldırıp, 100´e yakının telef etti. Köylülerden Cengiz Kıy, "Akşam karanlığı çökmüştü. Elektrikler de kesik olunca çiftliklere zamanında gidemedik. Tipi nedeniyle çiftliklere geç ulaştığımızda küçükbaş hayvanlardan 100´e yakının telef olduğu ve kaybolduğunu tespit ettik. Aşırı fırtınadan besi çiftlikleri de hasar gördü. Tüfeklerle havaya ateş açarak kurtları kovalayabildik. Hayvanlarımızın çoğu telef oldu, bazıları yaralandı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif Arslan
2022-01-20 12:56:52
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