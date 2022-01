Avukat Çetinkaya; "Sosyal medyada hakaret edeni tespit etmek mümkün"

Sosyal medyanın her kesim, her eğitim seviyesinden insanın kullandığı platformlar olmakla birlikte doğru amaçlarla kullanılmadığı takdirde tehlikeli bir araç haline gelebildiğini belirten Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, olumsuz kullanılması durumunda kişilerin maddi, manevi bütünlüğü için ciddi tehditler oluşturduğunu söyledi. Çetinkaya, ''Sosyal medyadan tacize göz yummayın, bu kişilerin tespit edilerek cezalandırılması mümkün'' dedi.

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, sosyal medya üzerinden gönderilen özel mesaj ve yorumların genel olarak hakaret, taciz ve huzur, sükun bozma suçlarını oluşturduğunu söyledi. Çetinkaya, "Bu suçlar öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde zaman aşımına uğrar, bu nedenle bu süreye dikkat edilmelidir. Bu tarzda suçlarda en önemli kısım ise bu kişilerin tespit edilmesidir'' diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan şikayetlerin yüzde 90'ı 'ABD adli makamları tarafından söz konusu suçlara ilişkin cevap verilmediğinin anlaşılması veya sosyal medya uygulamalarının avukatlık ofislerinin IP veya PORT bilgisi paylaşmaması' gerekçesiyle, hiç incelenmeden ve hatta sorgulama dahi yapılmadan kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla kapatıldığını belirten Avukat Alperen Cihan Çetinkaya; "Bu kişilerin tespiti mümkün. Bizim gibi medya hukukuyla özel olarak ilgilenen bazı hukuk ofisleri, kendi siber hukuk araştırma bölümleri kurmakta ve bu kişilerin tespitini henüz soruşturma açılmadan yaparak, savcılık makamına hazır bir şekilde sunmaktadır. Her ne kadar normal yapılan şikayetlerin başarı oranı yüzde 10'u geçmezken, bu şekilde çalışan ofislerin başarı oranı yüzde 90'ları bulmaktadır. İstatistik olarak vermek gerekirse; 2021 senesi içerisinde sadece bizim ofisimize yapılan hakaret, taciz başvuru sayısı bin 350'dir, Bu bin 350 hakaret ve taciz içerikli mesajlarda tespit sayımız ise bin 125'tir. Sosyal medyadan bu tarz hakaret veya tacize uğrayan kişiler, bu tarz kendi birimlerini oluşturan ofislerle çalışarak hem kişinin ceza almasını sağlayabilirler, hem de manevi tazminat davası açarak ortalamam minimum 4 bin TL ve üzerinde manevi tazminatı hak edebilirler'' ifadelerini kullandı.

