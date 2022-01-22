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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da 112 çalışanları hayat kurtarmak için adeta karla savaşıyor

İHA

Batman’da 112 çalışanları hayat kurtarmak için adeta karla savaşıyor

Batman’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçit vermeyen yollarda hastalarına ulaşmaya çalışan 112 acil ambulans ekipleri, 1 metreyi aşan kar ve buzlanma nedeniyle adeta karla savaşarak hastalarına ulaşabiliyor.
Batman'ın Sason ilçesini üç gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı adeta hayatı durdurdu. Bazı bölgelerde bir metreyi bulan kar kalınlığı sebebiyle hastalar kurtarılmayı bekledi. İş makineleri kapanan köy yollarını açabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kar nedeniyle yardım bekleyen hastaların imdadına ise sağlık ekipleri yetişti. Normal ambulansların giremediği, ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerde paletli ambulansı devreye sokan ekipler, hastalarını alabilmek için canla başla mücadele verdi. Hastalara ulaşabilmek için adeta canını ortaya koyan ekipler, zaman zaman küreklerle araçlarına yol açıyor, arızalanan araçlarını tamir etmek için gece geç saatlerde eksi 10 derece soğuk havada saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

"Zorlanıyoruz ama hastalarımızı geride bırakmayacağız"
Sason ilçesinde bir metre karla kaplı yolda hasta kurtarma çalışmaları başlatan Sason 112 acil ambulans ekibi, kar ve don nedeniyle saatlerce verdikleri mücadelenin ardından hastayı almayı başardı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yerlerde bir metrelik yeri geçebilmek için bir saat uğraştıklarını belirten sağlık ekibinden Yakup Baz, “Acil hasta ihbarı aldık. Yaklaşık iki saattir yoldayız. İlçemizde coğrafi koşulları çok kötü. Paletli ambulans ile hastamıza ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah biran evvel hastamıza ulaşarak hastaneye sağ salim ulaştırmayı başaracağız” dedi.
Hastayı kurtarmak için canla başla çabalayan ekipler 8 saatlik çalışmanın ardından hastayı alarak hastaneye ulaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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