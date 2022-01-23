Batman’da kapalı yollar bir bir açılıyor

Batman’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 265 köy ve mezra yolundan 199'ı açıldı. Kapalı olan yollar için çalışmalar devam ediyor.

Batman’da yoğun kar yağışı nedeniyle 265 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hummalı çalışmanın ardından Gercüş ilçesinde 36 köy, Kozluk’ta 69 köy, Sason ilçesinde 44 köy ve 50 mezra yolu tekrar ulaşıma açıldı. Batman genelinde 66 yerleşim yerinin yolunun açılması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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