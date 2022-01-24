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Batman’da bir araya gelen STK'lar sahipsiz hayvanları unutmadı, doğaya yem bıraktı

İHA

Batman’da bir araya gelen STK'lar sahipsiz hayvanları unutmadı, doğaya yem bıraktı

Batman’da, her sene kış mevsiminde düzenlenen besleme etkinliği, bu yıl da duyarlı sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Hayvan severler, kar yoğunluğunun fazla olduğu yüksek kesimlerde açlık çeken sahipsiz hayvanlar için yem bıraktı.
Batman’da, bir araya gelen STK'lar, her sene kış mevsiminde düzenlenen besleme etkinliğini bu yılda gerçekleştirdi. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği ve Bir Kalp Bin Umut Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Haçiko, Kızılay, Türkiye Emekliler Derneği, Teknikerler Derneği, Eczacı Teknisyenleri Derneği destek verdi. Gönüllüler, market ve kasaplardan atık topladı, çuvallarla buğday alarak BatmanKozluk yolunda Yenidoğan köyüne taşıdı. Köy muhtarının da eşlik ettiği etkinlikte ağaçlara kuşlar için elma asıldı, kuşlar için yem serpildi, tavuk ve et atıkları doğaya bırakıldı.
10’dan fazla sivil toplum örgütünün katıldığı etkinlikte konuşan Çevre Gönüllüleri Dernek Başkanı Hasan Argünağa, ne zaman kar yağsa eskilerin doğaya ava çıktığını ve doğadaki canlıların yaşam haklarına saldırdığını belirtti. Uzun yıllardır Batman’da, bir duyarlılık oluşturmak için sivil toplum örgütleri olarak bir araya geldiklerini hatırlatan Argünağa, "Doğadaki canlıların yaşam haklarına dikkat çekmek için kar yağdığında basın açıklaması yaparak kitlelere mesaj veriyoruz. Bir kez daha bugün Yenidoğan köyünde bir araya geldik. Çevre dostu olarak çok sayıda sivil toplum örgütü, Batman Bir Kalp Bin Umut Platformu’nun organizasyonuyla Batman Çevre Derneği’nin de desteğiyle bir araya geldik. Bizim amcacımız doğadaki tüm canlıların, hayvanların yaşam haklarına dikkat çekmek, onların da bizler gibi yaşam haklarının olduğuna dikkat çekmektir. Bizim amacımız bütün hayvanları korumak. Bütün hayvanlara yem sağlamak, yiyecek sağlamak değildir. Ancak biz, toplumsal bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bir toplumsal bilinç oluşturmak istiyoruz. Bu vesileyle bir araya geldik. Mesajımız kamuoyunadır, nettir. Doğadaki canlılar bize emanettir. Bizim onları korumamız, yaşam haklarına dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.
Bir Kalp Bin Umut Platformu Başkanı Veysi Mercimekçi ise yaklaşık olarak 10 sivil toplum örgütünün bu etiklikte yer aldığını söyledi. Mercimekçi, “Batman Çevre Gönüllüler Derneği ve Bir Kalp Bin Umut Platformu olarak yıllardan beridir soğuk kış aylarında yağan kar yağışından itibaren doğada bulunan tüm canlılara yaşam mücadelelerine destek verebilmek için bir çalışma yürütüyoruz. Bugün bu çalışmaya yaklaşık 10’nun üzerinde sivil toplum örgütü katılmıştır. Ve ben buradan hepsine tek tek teşekkür ederim. Özellikle de Haçiko Derneği’ne de desteklerinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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