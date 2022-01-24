Gercüş’te 'Labirent Oryantiring Yarışması' düzenlendi

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gercüş ilçesinde düzenlenen “Labirent Oryantiring Yarışması" geniş katılımla gerçekleşti.

Gercüş Spor Salonu'nda 7 farklı kategoride Labirent Oryantiring Yarışması düzenlendi. Batman Oryantiring İl Temsilcisi Hatice Adıbelli, oryantiringin haritasının çizilmesi durumunda her türlü alanda yapılabilen çok keyifli bir spor olduğunu söyledi. Branşı tanıtmak, yaymak ve ileride yapılacak olan yarışmalara bir nevi hazırlık amacı ile tüm ilçelerde soğuk kış günlerine de uygun olacak şekilde salon içerisinde labirent oryantiring planladıklarını ve bunun ilkini de Gercüş ilçesinde gerçekleştirdiklerini belirten Adıbelli, “Hazırladığımız labirentte yarışmacılar ellerindeki haritada verilen noktaları labirent içerisinde bulmaya çalışırken oryantiringin mantığını da öğrenerek oldukça eğlendiklerini görmek bizi sevindirdi. Yarışmada dereceye giren yarışmacıları tebrik eder, bize her zaman destek veren İl Müdürümüz Şafi Özperk'e, bizi burada yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüze ve hakemlerime teşekkür ederim" dedi.

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