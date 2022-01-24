Batman’da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

İHA

Batman’da kayan tır yolu ulaşıma kapattı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Çevreyolu, karlı zeminde kayan tır nedeniyle trafiğe kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Gercüş Çevreyolu'nda seyreden 72 AAV 401 plakalı tır, kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje doğru kaydı. Tırın yolun tek şeridini kapatması nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, yol ekiplerin çalışmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acı detay ortaya çıktı: Covid-19 hastası babası yerine işe gitti, canından oldu
YEREL HABERLER Acı detay ortaya çıktı: Covid-19 hastası babası ...
Batman’da hırsızlar petrol istasyonunda 15 yaşındaki çocuğu öldürüp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Batman’da hırsızlar petrol istasyonunda 15 yaşındaki ...
Havalar eksi 10 dereceyi buldu, gölette 20 santimlik buz tabakası oluştu
YEREL HABERLER Havalar eksi 10 dereceyi buldu, gölette 20 santimlik ...
Gercüş’te 'Labirent Oryantiring Yarışması' düzenlendi
YEREL HABERLER Gercüş’te 'Labirent Oryantiring Yarışması' düzenlendi
Batman’da bir araya gelen STK'lar sahipsiz hayvanları unutmadı, doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Batman’da bir araya gelen STK'lar sahipsiz hayvanları ...
Batman’da kapalı yollar bir bir açılıyor
YEREL HABERLER Batman’da kapalı yollar bir bir açılıyor
Batman’da sağlık ekipleri Şebo dede için seferber oldu
YEREL HABERLER Batman’da sağlık ekipleri Şebo dede için seferber ...
Batman’da 112 çalışanları hayat kurtarmak için adeta karla savaşıyor
YEREL HABERLER Batman’da 112 çalışanları hayat kurtarmak için adeta ...
Avukat Çetinkaya; "Sosyal medyada hakaret edeni tespit etmek mümkün"
YEREL HABERLER Avukat Çetinkaya; "Sosyal medyada hakaret edeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.