Akaryakıt istasyonunda Eren'i öldürüp kasadaki paraları alarak kaçtılar



Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Beşiri ilçesinde 3 kişi, gittikleri akaryakıt istasyonunda işletmenin sahibinin oğlu Ahmet Eren'i (15) tabancayla vurarak öldürüp, kasadaki paraları alarak kaçtı.

Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde bugün saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz 3 kişi, akaryakıt istasyonuna gitti. İşletmenin sahibinin oğlu Ahmet Eren'i silahla başından ve göğsünden vuran şüpheliler, 2 çalışanı da ellerinden ve ayaklarından bağlayıp, kasadaki paraları alarak kaçtı. Çalışanlardan biri, ellerindeki ipi çözüp, telefonla jandarmayı aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Ahmet Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ahmet Eren´in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif Arslan

2022-01-24 16:47:21



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