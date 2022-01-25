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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman 34 bin saç ekimiyle dünyada bir marka haline geldi

İHA

Batman 34 bin saç ekimiyle dünyada bir marka haline geldi

Saç ekiminde dünyanın yoğun bir şekilde tercihi Türkiye olurken, Türkiye’de de Batman saç ekiminde son yıllarda oldukça büyük başarılar elde etti.
Batman’da hizmet veren Ömer Uğur saç ekim merkezi 34 bin saç ekimiyle bölge ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılarda bulundu. Türkiye yüksek standartlarda sunmuş olduğu profesyonel sağlık hizmetleri döviz kurunun etkisiyle yurt dışından sağlık turizmi için gelen yüz binlerce turist için Türkiye ilk sırada tercih sebebi olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan saç ekim ve estetik uzmanı Ömer Uğur, Türkiye saç ekiminde dünyada ilk sıralarda yer aldığını kaydederek bu başarının büyük bir çoğunluğunun ise Batman’da geçtiğini belirtti. Uğur, “Her gün yeni yöntemler geliştiren uzmanlarımız teknolojiyi de yakından takip ediyor. Diğer yandan döviz kuruna ve artan maliyetlere rağmen bunu fiyatlara sektör olarak çok daha az yansıtmamız sağlık turizminde dünyada Türkiye’nin tercih edilmesinde başka bir etken olarak görebiliriz. Sadece Batman’daki merkezimiz şimdiye kadar bir ilçe nüfusunda fazla saç ekimi yaparak bölge ekonomisine ve istihdamına ciddi katkıda bulunduk. Bunu yaparken de Batman ismi gerek Türkiye’de gerek dünyada duyuldu. Şimdi Amerika’dan tutun da Avrupa’nın birçok ülkesinden saç ekimi yaptığımız hastalarımız oluyor. Tabi yaptığımız ekimler görüldükçe, bunlar bize olumlu referans olarak geri dönüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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